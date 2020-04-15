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Таравих-намаз – порядок совершения

Таравих-намаз – это желательный намаз (намаз-сунна), совершаемый в течение месяца Рамадан после обязательного ночного намаза. Его начинают накануне первого числа и завершают в последнюю ночь поста.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В хадисе, переданном от Абу Хурайры t, говорится: «Тому, кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой и надеждой на воздаяние от Всевышнего, будут прощены все его прошлые грехи» (аль-Бухари, Муслим).
Таравих-намаз предпочтительно совершать коллективно в мечети; если же нет такой возможности, то можно и дома, вместе с семьёй, соседями.

 

В крайнем случае его можно совершить и индивидуально.
Обычно таравих-намаз совершают в восемь ракаатов: четыре намаза по два

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