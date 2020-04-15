Таравих-намаз – порядок совершения

18

В хадисе, переданном от Абу Хурайры t, говорится: «Тому, кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой и надеждой на воздаяние от Всевышнего, будут прощены все его прошлые грехи» (аль-Бухари, Муслим).

Таравих-намаз предпочтительно совершать коллективно в мечети; если же нет такой возможности, то можно и дома, вместе с семьёй, соседями.

В крайнем случае его можно совершить и индивидуально.

Обычно таравих-намаз совершают в восемь ракаатов: четыре намаза по два