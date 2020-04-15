12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяИсламКаноническая

Особенности поста в месяц Рамадан

В хадисе Пророка e говорится, что с наступлением месяца Рамадан открываются врата Рая, закрываются врата Ада, а шайтаны привязываются, чтобы не вредить мусульманам, не сбивать их с Пути истины. Если бы люди знали все преимущества месяца Рамадан, то пожелали бы, чтобы он длился вечно.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
17

Пост в месяце Рамадан является одним из столпов Ислама, то есть одной из обязанностей, возложенных на каждого мусульманина Всевышним. 


Помните, пост – это не только воздержание от еды и питья, но и воздержание от грехов, совершаемых языком и другими частями тела. Грешить нельзя и в другие месяцы, но запретность их в месяце Рамадан в разы увеличивается. 


Пост с соблюдением всех его предписаний очищает мусульманина как физически (от вредных накоплений в

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Завещание (васият)

Каким бы крепким здоровьем человек ни обладал, смерти ему не избежать – она настигает каждого. Наша кончина

Почему пять?

Решения (ахкамы) Шариата (исламского права) делятся на два вида. Есть такие ахкамы, смысл предписания которых

Обязательная милостыня (закят)

Шариат (исламское законодательство) упорядочил и отрегулировал жизнь и деятельность человека и общества.

Когда малые грехи становятся большими…

То, что Всевышний Аллах сделал для нас послабление в малых грехах, не означает, что можно проявлять