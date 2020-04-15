Особенности поста в месяц Рамадан
В хадисе Пророка e говорится, что с наступлением месяца Рамадан открываются врата Рая, закрываются врата Ада, а шайтаны привязываются, чтобы не вредить мусульманам, не сбивать их с Пути истины. Если бы люди знали все преимущества месяца Рамадан, то пожелали бы, чтобы он длился вечно.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Пост в месяце Рамадан является одним из столпов Ислама, то есть одной из обязанностей, возложенных на каждого мусульманина Всевышним.
Помните, пост – это не только воздержание от еды и питья, но и воздержание от грехов, совершаемых языком и другими частями тела. Грешить нельзя и в другие месяцы, но запретность их в месяце Рамадан в разы увеличивается.
Пост с соблюдением всех его предписаний очищает мусульманина как физически (от вредных накоплений в
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