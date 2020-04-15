Особенности поста в месяц Рамадан

17

Пост в месяце Рамадан является одним из столпов Ислама, то есть одной из обязанностей, возложенных на каждого мусульманина Всевышним.



Помните, пост – это не только воздержание от еды и питья, но и воздержание от грехов, совершаемых языком и другими частями тела. Грешить нельзя и в другие месяцы, но запретность их в месяце Рамадан в разы увеличивается.



Пост с соблюдением всех его предписаний очищает мусульманина как физически (от вредных накоплений в