Большие признаки Судного Дня (Даджаль)

10

Проходя мимо руин и развалин строений, Даджаль скажет: «Выведите все сокровища, что таятся в вас; выведите наружу всё ценное и драгоценное, что в недрах ваших!» И последуют эти сокровища за ним подобно пчелиному рою.



Затем перед людьми Даджаль обратится к одному из арабов и скажет: «Если я воскрешу твоих родителей, ты поверишь, что я являюсь богом?» Тот скажет: «Да». И по его указу два шайтана (последователи сатаны) в образе родителей юноши предстанут перед ним.