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Большие признаки Судного Дня (Даджаль)

«Так будет продолжаться до тех пор, пока Господь не ниспошлёт Ису (Иисуса) u, сына Марьям (Марии), что будет означать его второе пришествие после вознесения ранее на небеса. Он опустится на землю к востоку от Дамаска, опираясь на крылья двух ангелов, и убьёт Даджаля» (Муслим).

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Проходя мимо руин и развалин строений, Даджаль скажет: «Выведите все сокровища, что таятся в вас; выведите наружу всё ценное и драгоценное, что в недрах ваших!» И последуют эти сокровища за ним подобно пчелиному рою. 


Затем перед людьми Даджаль обратится к одному из арабов и скажет: «Если я воскрешу твоих родителей, ты поверишь, что я являюсь богом?» Тот скажет: «Да». И по его указу два шайтана (последователи сатаны) в образе родителей юноши предстанут перед ним.

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