Освобождённый от огня Ада
Абу Бакр ас-Сиддик t – великий сподвижник Пророка Мухаммада e, тот, кто находился с ним, укрываясь в пещере горы Савр, преемник Посланника Аллаха e и один из тех, кто был при жизни обрадован вестью об уготованном ему Рае.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
Кем был Абу Бакр t? Какие у него были заслуги и достоинства? Обо всём этом мы расскажем в данной статье.
Абу Бакр (Абдуллах) бин Усман бин Амир бин Амр бин Каб бин Сад бин Тайм бин Муррат родился в Мекке через два года после «года слона», в котором состоялось неудачное нашествие Абрахи (правитель Йемена – Абраха аль-Ашрам) на Мекку, желавшего завладеть Каабой. Род Абу Бакра t в седьмом колене по восходящей линии соединяется с чистейшим родом Пророка Мухаммада e.
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