Освобождённый от огня Ада

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Кем был Абу Бакр t? Какие у него были заслуги и достоинства? Обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Абу Бакр (Абдуллах) бин Усман бин Амир бин Амр бин Каб бин Сад бин Тайм бин Муррат родился в Мекке через два года после «года слона», в котором состоялось неудачное нашествие Абрахи (правитель Йемена – Абраха аль-Ашрам) на Мекку, желавшего завладеть Каабой. Род Абу Бакра t в седьмом колене по восходящей линии соединяется с чистейшим родом Пророка Мухаммада e.