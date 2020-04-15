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Как СМИ влияют на сознание людей

В современном мире средства массовой информации занимают огромное место в жизни людей и играют существенную роль в воздействии на аудиторию. Своим влиянием СМИ проникли практически во все сферы и слои социума и сегодня выступают в качестве зеркала общественной жизни и источника определённых образов и представлений, которые постепенно внедряются в массовое сознание людей. В течение всего дня на каждого из нас обрушивается огромное количество информации. Именно она подчас и формирует наш образ жизни.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Какова же роль информации в формировании сознания человека и всего общества? И как она влияет на способность принимать самостоятельные решения? 
В исследовании, являющемся первым в своём роде, учёные одного из европейских университетов по изучению мозга пришли к выводу, что решения принимаются нами на уровне подсознания за семь секунд до того, как мы воспринимаем их сознанием. 


Так, в проводимом исследовании участникам предоставлялась свобода выбора в

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