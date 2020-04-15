Как СМИ влияют на сознание людей

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Какова же роль информации в формировании сознания человека и всего общества? И как она влияет на способность принимать самостоятельные решения?

В исследовании, являющемся первым в своём роде, учёные одного из европейских университетов по изучению мозга пришли к выводу, что решения принимаются нами на уровне подсознания за семь секунд до того, как мы воспринимаем их сознанием.



Так, в проводимом исследовании участникам предоставлялась свобода выбора в