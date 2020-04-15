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Посланник Аллаха e сказал: «Трое последуют за покойным: его семья, его имущество и его дела, назад же вернутся двое, а одно останется. Те, кто вернётся, – это его семья и имущество, а дела его останутся» (аль-Бухари).



Очень важно каждому человеку заранее составить завещание (васият) – ведь мы не знаем своего срока нахождения в этом мире. Абдулла ибн Умар t передаёт, что Посланник Аллаха e сказал: «Не подобает мусульманину, который владеет каким-либо имуществом,