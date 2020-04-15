Завещание (васият)
Каким бы крепким здоровьем человек ни обладал, смерти ему не избежать – она настигает каждого. Наша кончина может поджидать нас там, где мы меньше всего её ждём. Как много людей, возвращавшихся к своей семье, не дошли до дома – их забирала смерть, уводила в другой мир, где совсем иное положение дел. Поэтому нужно всегда быть готовым встретить окончание своей жизни.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Посланник Аллаха e сказал: «Трое последуют за покойным: его семья, его имущество и его дела, назад же вернутся двое, а одно останется. Те, кто вернётся, – это его семья и имущество, а дела его останутся» (аль-Бухари).
Очень важно каждому человеку заранее составить завещание (васият) – ведь мы не знаем своего срока нахождения в этом мире. Абдулла ибн Умар t передаёт, что Посланник Аллаха e сказал: «Не подобает мусульманину, который владеет каким-либо имуществом,
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