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Зять поднимает на дочь руку

– Муж моей дочери очень ревнивый человек. Недавно я узнала, что он поднимал на неё руку. Я не стала ничего говорить своему мужу, но постоянно беспокоюсь за дочь – она очень мягкая по характеру, но в последнее время стала нервной. Думаю, что нельзя вот так всё оставлять. Что можно сделать в такой ситуации? Г. Мазанова, КЧР

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ответ психолога:
– Давно замечено, что безнаказанность порождает только ухудшение ситуации, поскольку нет сдерживающих факторов. Если сейчас оставить всё, как есть, то поведение вашего зятя может заметно ухудшиться и он всё чаще и чаще будет прибегать к такой форме поведения. Самое малое, что вы можете сделать в этой ситуации, – сообщить зятю о том, что вы в курсе происходящего, что вы крайне не одобряете его поведение и намерены обо всём рассказать своему мужу. 
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