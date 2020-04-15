Зять поднимает на дочь руку

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Ответ психолога:

– Давно замечено, что безнаказанность порождает только ухудшение ситуации, поскольку нет сдерживающих факторов. Если сейчас оставить всё, как есть, то поведение вашего зятя может заметно ухудшиться и он всё чаще и чаще будет прибегать к такой форме поведения. Самое малое, что вы можете сделать в этой ситуации, – сообщить зятю о том, что вы в курсе происходящего, что вы крайне не одобряете его поведение и намерены обо всём рассказать своему мужу.

Тут надо