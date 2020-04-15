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Пока все дома…

Вынужденная изоляция, вызванная распространением коронавируса, изменила привычный для миллионов людей режим – когда большую часть времени человек находился на работе, а домой возвращался только вечером, с целью выспаться и отдохнуть.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Сейчас дома приходится работать, учиться, заниматься спортом, отдыхать и развлекаться – с семьёй. Большинству людей очень трудно сразу перестроиться, но какое-то время, ради собственного здоровья и благополучия родных и близких, придётся потерпеть.
В этих условиях очень многие развлекательные и образовательные платформы решили снять целый ряд ограничений на доступ к своим ресурсам. Тысячи каталогов, наименований научно-популярной литературы, специализированных журналов и

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