То, что нас убивает

7

Количество людей, ушедших из жизни от несчастных случаев, убийств, пожаров и стихийных бедствий, никогда не превышало число умерших от эпидемий.

Именно болезни становились главной причиной падения цивилизаций и революций, меняя ход человеческой истории.

Вспомним же самые страшные эпидемии в человеческой истории.





«Чёрная смерть»

Именно так называли чуму в Европе за чёрные пятна на теле больного. В XIV веке она уничтожила треть