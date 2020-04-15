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То, что нас убивает

Люди, вне зависимости от расы, уровня доходов и вероисповедания, всегда болели, болеют и будут болеть.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Количество людей, ушедших из жизни от несчастных случаев, убийств, пожаров и стихийных бедствий, никогда не превышало число умерших от эпидемий. 
Именно болезни становились главной причиной падения цивилизаций и революций, меняя ход человеческой истории. 
Вспомним же самые страшные эпидемии в человеческой истории.


 
«Чёрная смерть»
Именно так называли чуму в Европе за чёрные пятна на теле больного. В XIV веке она уничтожила треть

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