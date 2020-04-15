То, что нас убивает
Люди, вне зависимости от расы, уровня доходов и вероисповедания, всегда болели, болеют и будут болеть.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Количество людей, ушедших из жизни от несчастных случаев, убийств, пожаров и стихийных бедствий, никогда не превышало число умерших от эпидемий.
Именно болезни становились главной причиной падения цивилизаций и революций, меняя ход человеческой истории.
Вспомним же самые страшные эпидемии в человеческой истории.
«Чёрная смерть»
Именно так называли чуму в Европе за чёрные пятна на теле больного. В XIV веке она уничтожила треть
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