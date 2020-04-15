Как сохранить мир в семье

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Очень важно знать о тех благоприятных и неблагоприятных факторах, которые влияют на общий психологический климат в семье.



Начнём с того, что многое зависит от того, как вообще создавалась молодая семья, чем именно руководствовались молодые люди и какие приоритеты расставляли. Есть данные (собранные мною лично на примере 500 семейных пар), что существует взаимосвязь между тем, как долго общались до свадьбы молодые люди, и их оценкой семейного благополучия. Выяснилось, что