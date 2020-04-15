Как сохранить мир в семье
Как показывает современная статистика, процент разводов очень высок, по некоторым данным, распадается чуть ли не более двух третей семей. Но пугают не столько эти цифры, как то, что большая часть разводов приходится на первые три года после заключения брака.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Очень важно знать о тех благоприятных и неблагоприятных факторах, которые влияют на общий психологический климат в семье.
Начнём с того, что многое зависит от того, как вообще создавалась молодая семья, чем именно руководствовались молодые люди и какие приоритеты расставляли. Есть данные (собранные мною лично на примере 500 семейных пар), что существует взаимосвязь между тем, как долго общались до свадьбы молодые люди, и их оценкой семейного благополучия. Выяснилось, что
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