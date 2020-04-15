БЛАГО творить

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В условиях самоизоляции в самой сложной ситуации оказались одинокие пенсионеры, многодетные матери-одиночки, те, кто перебивался случайными заработками или был уволен.

Таких людей очень много, и надеяться на то, что им поможет кто-то другой, неправильно. Они ведь рядом с вами, возможно, живут в соседнем доме или этажом ниже.

«Продукты в каждый дом»

Эта акция, реализуемая благотворительным фондом «Инсан», в Дагестане проходит регулярно,