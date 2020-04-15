Неизвестный помог 145 семьям
По сообщению «Интерфакса», некий житель Ингушетии, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал денежные средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся семей, проживающих в Карабулаке (Ингушетия).статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Собеседник агентства рассказал: «На средства благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным, были приобретены продукты питания первой необходимости и розданы семьям, находящимся на учете в администрации города как остро нуждающиеся».
В продуктовый набор вошли: мука, сахар, соль, молоко, макароны, гречка, рис, чай, подсолнечное масло, картофель.