12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяНовостиНовости в России

Неизвестный помог 145 семьям

По сообщению «Интерфакса», некий житель Ингушетии, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал денежные средства на покупку продуктовых наборов для нуждающихся семей, проживающих в Карабулаке (Ингушетия).

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
11

Собеседник агентства рассказал: «На средства благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным, были приобретены продукты питания первой необходимости и розданы семьям, находящимся на учете в администрации города как остро нуждающиеся». 


В продуктовый набор вошли: мука, сахар, соль, молоко, макароны, гречка, рис, чай, подсолнечное масло, картофель.
 

Также в рубрике

ДСМР поддерживает молодёжь

Духовное собрание мусульман России проводит активную работу с представителями молодого поколения

Помощь от мусульман Мордовии

В преддверии месяца Рамадан в Мордовии прошла благотворительная акция «Корзина Рамадана».

Упоминание о Боге в Конституции РФ

Согласно поправке, внесенной президентом РФ Владимиром Путиным и одобренной Государственной думой,

Первый выпускник школы хифза

В школе хифза имени Великого шейха Хаджи Мубарака в городе Сунжа (Ингушетия) получил статус хафиза первый её