ДСМР поддерживает молодёжь
Духовное собрание мусульман России проводит активную работу с представителями молодого поколения мусульманской общины. Деятельность основывается на идеях, интересах и пожеланиях самой молодёжи.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
Так, в Москве функционирует молодёжный мусульманский клуб «ДММК», где проходит обсуждение злободневных вопросов современного общества. Основными направлениями данного клуба являются благотворительность, спорт и волонтёрство.
Другой проект под названием «Связь времён» существует уже несколько лет и направлен на профилактику идеологии экстремизма и терроризма среди молодого поколения. Также он пропагандирует межконфессиональное единство в обществе, популяризацию подвигов героев Великой Отечественной войны.
Кроме того, мусульманская молодёжь активно участвует в проекте «Мусульманский женский клуб».
Организатором проекта выступил отдел по делам молодёжи Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият».