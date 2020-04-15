ДСМР поддерживает молодёжь

Духовное собрание мусульман России проводит активную работу с представителями молодого поколения мусульманской общины. Деятельность основывается на идеях, интересах и пожеланиях самой молодёжи.

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Так, в Москве функционирует молодёжный мусульманский клуб «ДММК», где проходит обсуждение злободневных вопросов современного общества. Основными направлениями данного клуба являются благотворительность, спорт и волонтёрство.



Другой проект под названием «Связь времён» существует уже несколько лет и направлен на профилактику идеологии экстремизма и терроризма среди молодого поколения. Также он пропагандирует межконфессиональное единство в обществе, популяризацию подвигов героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, мусульманская молодёжь активно участвует в проекте «Мусульманский женский клуб».

Организатором проекта выступил отдел по делам молодёжи Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият».