Помощь от мусульман Мордовии

В преддверии месяца Рамадан в Мордовии прошла благотворительная акция «Корзина Рамадана».

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Организаторы мероприятия – Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия под руководством Зяки-хазрата Айзатуллина, Региональная общественная организация мусульманок «Единство» под руководством Алсу Мякушевой, представитель всероссийской духовно-просветительской газеты «Ас-салам» Хабиб Магомедов.



Волонтёры, надев маски и перчатки (в условиях ситуации с коронавирусом), развозили продуктовые наборы инвалидам, сиротам и нуждающимся. Продуктовый набор включал в себя масло, сахар, чай, гречку, рис, макаронные изделия, печенье, выпечку.



Активисты отметили, что, помогая ближнему, человек помогает самому себе.

Зяки-хазрат Айзатуллин сказал: «Люди благодарили активистов со слезами на глазах, многие не могли сдержать эмоций. Порой важна даже капля внимания и участия, и мы старались дать им то, что в наших силах. Для наших волонтёров это прекрасная возможность сделать доброе дело, а многие из них даже плакали, видя радость и благодарность на лицах подопечных».

