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Благословенный Рамадан

Муфтий РД шейх Ахмад-афанди поздравил жителей страны с началом священного месяца Рамадан

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! Дорогие братья и сёстры, искренне поздравляю вас с началом месяца Рамадан – временем размышлений, силы духа и милосердия! 
Для мусульман пост в месяц Рамадан – это испытание крепости веры, милосердия, чистоты помыслов и благородства поступков. В эти благословенные дни был ниспослан Священный Коран – истинное руководство для мусульман в благородных помыслах и добрых делах. Это время морально-нравственного

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