Благословенный Рамадан

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Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! Дорогие братья и сёстры, искренне поздравляю вас с началом месяца Рамадан – временем размышлений, силы духа и милосердия!

Для мусульман пост в месяц Рамадан – это испытание крепости веры, милосердия, чистоты помыслов и благородства поступков. В эти благословенные дни был ниспослан Священный Коран – истинное руководство для мусульман в благородных помыслах и добрых делах. Это время морально-нравственного