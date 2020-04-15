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Благодарность – аятом Корана

По сообщению Daily Sabah, турецкая ассоциация, которая управляет мечетью в Нидерландах, вывесила необычный плакат около больницы Меандер в Амстердаме.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ассоциация выразила благодарность медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, написав на плакате «Спасибо, медицинский персонал» и разместив на нем аят Священного Корана: «Тот, кто спасает жизнь одного человека, подобен тому, кто спас все человечество» (смысл 32-го аята суры «Аль-Маида»). 


По словам председателя ассоциации Рамазана Йылдыза, мусульмане таким образом решили отблагодарить медицинский персонал за «усилия в трудные времена».
 

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