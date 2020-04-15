Азан звучит всё чаще

В ситуации массового распространения коронавируса, с целью поднятия духа мусульман, в городе Вупперталь (Германия) с 13 мечетей прозвучал призыв на молитву. Такое произошло впервые.

13

Предположительно, азан будет провозглашаться до 19 апреля в немецких городах с большой численностью мусульманского населения.



Также власти различных земель приняли решение о том, что призыв на молитву будет исполняться более чем в 100 мечетях по пятницам и во время наступления вечерней молитвы.



Напомним, что по причине пандемии совершение намазов в мечетях Германии временно прекращено.

