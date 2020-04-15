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Азан звучит всё чаще

В ситуации массового распространения коронавируса, с целью поднятия духа мусульман, в городе Вупперталь (Германия) с 13 мечетей прозвучал призыв на молитву. Такое произошло впервые.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Предположительно, азан будет провозглашаться до 19 апреля в немецких городах с большой численностью мусульманского населения.


Также власти различных земель приняли решение о том, что призыв на молитву будет исполняться более чем в 100 мечетях по пятницам и во время наступления вечерней молитвы. 


Напомним, что по причине пандемии совершение намазов в мечетях Германии временно прекращено.
 

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