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Роналду читает Коран

Согласно информации сайта news1.news, всемирно известный футболист Криштиану Роналду во время вынужденной самоизоляции стал читать Коран.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Футболист рассказал, что его мать недавно пережила инсульт и уже выписана из больницы. «Находясь на карантине, человек остается наедине с самим собой. За это время я прочел много книг, много думал… Теперь я начал читать Священный Коран», – сказал Роналду.


Напомним, что футболист стал учиться чтению священной книги мусульман еще в 2013 году у своего товарища по команде Месуту Озила. Уже тогда он сказал, что знает все буквы арабского алфавита и его любимой сурой является «Аль-Фатиха».
 

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