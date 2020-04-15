12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяНовостиНовости в Мире

Состоится ли хадж 2020

Мухаммад Салих бин Тен, министр хаджа Саудовской Аравии, заявил о том, чтобы мусульмане пока не начинали подготовку к хаджу.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
24

«При текущих обстоятельствах мы говорим о глобальной пандемии… Королевство желает защитить здоровье всех мусульман и своих граждан, поэтому мы попросили наших братьев-мусульман во всех странах повременить с договоренностями, пока ситуация не станет ясной», – передает «Интерфакс» слова министра.


В то же время Мухаммад бин Тен отметил, что Королевство готово к прибытию паломников. 
Отметим, что, по последним данным, на 12 апреля официально в Саудовской Аравии зарегистрировано 4462 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 761, умерли 59 человек.
 

Также в рубрике

Благодарность – аятом Корана

По сообщению Daily Sabah, турецкая ассоциация, которая управляет мечетью в Нидерландах, вывесила необычный плакат

Азан звучит всё чаще

В ситуации массового распространения коронавируса, с целью поднятия духа мусульман, в городе Вупперталь

Роналду читает Коран

Согласно информации сайта news1.news, всемирно известный футболист Криштиану Роналду во время вынужденной

К чему привёл коронавирус

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали верить в Бога. Так, в Google в течение последних нескольких