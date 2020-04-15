Состоится ли хадж 2020
Мухаммад Салих бин Тен, министр хаджа Саудовской Аравии, заявил о том, чтобы мусульмане пока не начинали подготовку к хаджу.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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«При текущих обстоятельствах мы говорим о глобальной пандемии… Королевство желает защитить здоровье всех мусульман и своих граждан, поэтому мы попросили наших братьев-мусульман во всех странах повременить с договоренностями, пока ситуация не станет ясной», – передает «Интерфакс» слова министра.
В то же время Мухаммад бин Тен отметил, что Королевство готово к прибытию паломников.
Отметим, что, по последним данным, на 12 апреля официально в Саудовской Аравии зарегистрировано 4462 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 761, умерли 59 человек.