Состоится ли хадж 2020

Мухаммад Салих бин Тен, министр хаджа Саудовской Аравии, заявил о том, чтобы мусульмане пока не начинали подготовку к хаджу.

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«При текущих обстоятельствах мы говорим о глобальной пандемии… Королевство желает защитить здоровье всех мусульман и своих граждан, поэтому мы попросили наших братьев-мусульман во всех странах повременить с договоренностями, пока ситуация не станет ясной», – передает «Интерфакс» слова министра.



В то же время Мухаммад бин Тен отметил, что Королевство готово к прибытию паломников.

Отметим, что, по последним данным, на 12 апреля официально в Саудовской Аравии зарегистрировано 4462 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 761, умерли 59 человек.

