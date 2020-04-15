К чему привёл коронавирус

Пандемия коронавируса привела к тому, что люди стали верить в Бога. Так, в Google в течение последних нескольких недель значительно увеличилось количество поисков слова «молитва».

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Доцент Копенгагенского университета и исполнительный директор Ассоциации по изучению религии, экономики и культуры Джанет Синдинг Бентцен опубликовала свое исследование под названием «В кризисе мы молимся: религиозность и COVID-19 пандемия».



Бентцен, изучив интернет-запросы в 75 государствах, пришла к выводу, что «интенсивность поиска молитвы удваивается на каждые 80 000 новых зарегистрированных случаев COVID-19».



Также доцент отметила, что «интернет-поиски молитвы выросли до самого высокого уровня за последние пять лет, превзойдя все другие важные события, которые в другом случае вызывают усиленный спрос на молитву, например, Рождество, Пасху и Рамадан».

