Ответы на вопросы от 1.04.2020 (по Шафии)

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1. – Действителен ли брак (никях), заключённый на условиях, что муж не сможет или не будет обеспечивать будущую супругу?

– В книге «Тухфат аль-Мухтадж» имам Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет: «Если жена согласна, что муж не сможет или не будет обеспечивать её, или она вышла за него, зная об этом, то у неё есть право расторгнуть такой брак после его заключения, потому что ущерб, который она получает, обновляется ежедневно, а её согласие рассматривается всего лишь