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Ответы на вопросы от 1.04.2020 (по Шафии)

Ответы даны согласно мазхабу имама аш-Шафии Уважаемые читатели! Вы можете присылать ваши вопросы на адрес электронной почты нашей редакции assalamweb@gmail.com или по телефону +7 928 530-59-70 (СМС, WhatsApp, Telegram). 1. – Действителен ли брак (никях), заключённый на условиях, что муж не сможет или не будет обеспечивать будущую супругу? 2. – Имеет ли жена право обратиться к имаму с просьбой о разводе, если муж не обеспечивает её? 3. – Я выращиваю виноград, можно ли мне продавать его, зная, что из него будут делать вино? 4. – Есть ли нежелательность соблюдения суннат-поста в пятницу? 5. – Можно ли женщине выходить из дома, нарядившись и надев украшения? 6. – Обязательно ли после полного омовения делать малое омовение для совершения намаза? 7. – Действителен ли развод, произнесённый в состоянии гнева? 8. – Дозволено ли есть плоды с веток, выступающих за изгородь?

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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1. – Действителен ли брак (никях), заключённый на условиях, что муж не сможет или не будет обеспечивать будущую супругу?

– В книге «Тухфат аль-Мухтадж» имам Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет: «Если жена согласна, что муж не сможет или не будет обеспечивать её, или она вышла за него, зная об этом, то у неё есть право расторгнуть такой брак после его заключения, потому что ущерб, который она получает, обновляется ежедневно, а её согласие рассматривается всего лишь

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