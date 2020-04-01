I Межрегиональный форум мусульманской культуры

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Мероприятия, проходившие впервые, вызвали неподдельный интерес посетителей не только из Волгограда и области, но и других регионов России (Астраханской, Самарской, Ростовской, Пензенской, Воронежской, Ульяновской областей, Краснодарского края и др.) и ближнего зарубежья. За три дня форум посетили более семи тысяч человек. Гости отметили особую праздничную атмосферу, насыщенную программу и ассортимент продукции, соответствующей нормам халяль.



На официальной церемонии