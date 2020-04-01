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I Межрегиональный форум мусульманской культуры

15 марта в волгоградском «ЭКСПОцентре» с успехом завершили работу I Межрегиональный форум мусульманской культуры и Всероссийская специализированная выставка «Халяль Маркет».

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Мероприятия, проходившие впервые, вызвали неподдельный интерес посетителей не только из Волгограда и области, но и других регионов России (Астраханской, Самарской, Ростовской, Пензенской, Воронежской, Ульяновской областей, Краснодарского края и др.) и ближнего зарубежья. За три дня форум посетили более семи тысяч человек. Гости отметили особую праздничную атмосферу, насыщенную программу и ассортимент продукции, соответствующей нормам халяль.


На официальной церемонии

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