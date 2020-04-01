Торт с силтом

9

Для торта понадобится испечь три (можно и два) бисквитных коржа. Я делаю коржи круглыми. На форму диаметром 20–22 см или квадратную 18×18 см нужны следующие ингредиенты: яйца – 4 шт., сахар – 120 г, мука – 120 г (или 100 г муки и 20 г крахмала), ванильный сахар – 1 ч. л. (по желанию). Я не отделяю желтки от белков, взбиваю вместе, а потом перемешиваю с песком или сахарной пудрой. Моя приятельница коржи сама не печёт, покупает готовые, и это тоже неплохо – время экономит, но вкус получается