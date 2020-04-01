Торт с силтом
Сегодня по нашей просьбе с нами делится авторскими рецептами вкусного торта и силта (скандинавского варенья из ягод и фруктов) Светлана Шапкинская из города Тосно Ленинградской области.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Для торта понадобится испечь три (можно и два) бисквитных коржа. Я делаю коржи круглыми. На форму диаметром 20–22 см или квадратную 18×18 см нужны следующие ингредиенты: яйца – 4 шт., сахар – 120 г, мука – 120 г (или 100 г муки и 20 г крахмала), ванильный сахар – 1 ч. л. (по желанию). Я не отделяю желтки от белков, взбиваю вместе, а потом перемешиваю с песком или сахарной пудрой. Моя приятельница коржи сама не печёт, покупает готовые, и это тоже неплохо – время экономит, но вкус получается
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