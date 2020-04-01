Овощи и фрукты... с подоконника

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Морковь

Да-да, всем известная морковка – растение, как утверждают садоводы, неприхотливое. Чтобы прорастить морковные семена, можно взять любой глубокий контейнер или горшок. Эту ёмкость нужно наполнить лёгкой песчаной почвой, а затем посадить семена на расстоянии примерно 3–5 см друг от друга. В период проращивания нужно следить, чтобы земля всегда оставалась влажной.



Некоторые советуют поливать землю ромашковым чаем, который предотвращает развитие у