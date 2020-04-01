Овощи и фрукты... с подоконника
Дорогие читательницы, многие из вас увлекаются выращиванием у себя дома декоративных цветов, радующих взор, оживляющих и украшающих интерьер. Помимо цветов хозяюшки нередко сажают съедобную зелень: петрушку, зелёный лук, укроп и прочее, чтобы своими руками вырастить к столу что-нибудь вкусное и полезное, да ещё сэкономить при этом. А некоторые идут ещё дальше – и на подоконниках квартир вырастает в горшке, например, лимонное деревце. Давайте поговорим о том, какие ещё фрукты и овощи можно вырастить своими руками у себя дома.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Морковь
Да-да, всем известная морковка – растение, как утверждают садоводы, неприхотливое. Чтобы прорастить морковные семена, можно взять любой глубокий контейнер или горшок. Эту ёмкость нужно наполнить лёгкой песчаной почвой, а затем посадить семена на расстоянии примерно 3–5 см друг от друга. В период проращивания нужно следить, чтобы земля всегда оставалась влажной.
Некоторые советуют поливать землю ромашковым чаем, который предотвращает развитие у
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