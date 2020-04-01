Муки ожидания

15

Не секрет, что дети в большинстве своём энергичны и терпением не отличаются. Поэтому задание постоять (посидеть) молча для них является не просто сложным, а практически невыполнимым! Наверно, все помнят забавную песенку из мультфильма «Осторожно, обезьянки!» со словами «В каждом маленьком ребёнке: и в мальчишке, и в девчонке – скрыто двести грамм взрывчатки или даже полкило! Должен он бежать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвётся: трах-бабах! – и нет