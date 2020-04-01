Муки ожидания
Известно, что достаточно длительный период жизни мы проводим в ожидании: в кафе до встречи с кем-то, на вокзале, в каком-нибудь учреждении и т. д. Безделье и само по себе выматывает, но становится намного хуже, если ждать приходится вместе с ребёнком.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Не секрет, что дети в большинстве своём энергичны и терпением не отличаются. Поэтому задание постоять (посидеть) молча для них является не просто сложным, а практически невыполнимым! Наверно, все помнят забавную песенку из мультфильма «Осторожно, обезьянки!» со словами «В каждом маленьком ребёнке: и в мальчишке, и в девчонке – скрыто двести грамм взрывчатки или даже полкило! Должен он бежать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвётся: трах-бабах! – и нет
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