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Попросите прощения первым

Проходили дни, а девочки лишь издали поглядывали друг на друга.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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В классе сразу заметили, что лучшие подруги теперь приходят в школу и уходят домой – поодиночке. Да и на переменке стоят поодаль. 
Все советовали девочкам помириться. Но первого шага никто из них не делал. Каждая считала, что права именно она. 


Но как-то раз Зайнаб услышала разговор своей мамы с соседкой. Женщина рассказывала, что некая Джамиля срочно продала квартиру и сегодня с семьёй переезжает в другой город. А новые хозяева должны приехать в два часа дня. 

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