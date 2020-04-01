Попросите прощения первым
Проходили дни, а девочки лишь издали поглядывали друг на друга.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
В классе сразу заметили, что лучшие подруги теперь приходят в школу и уходят домой – поодиночке. Да и на переменке стоят поодаль.
Все советовали девочкам помириться. Но первого шага никто из них не делал. Каждая считала, что права именно она.
Но как-то раз Зайнаб услышала разговор своей мамы с соседкой. Женщина рассказывала, что некая Джамиля срочно продала квартиру и сегодня с семьёй переезжает в другой город. А новые хозяева должны приехать в два часа дня.
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