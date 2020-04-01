Отец медицины

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Несомненно, Авиценна является одним из величайших врачей в Исламе и одним из величайших мыслителей и учёных-медиков в истории человечества.

Ибн Сина родился в 980 году нашей эры недалеко от Бухары, в Центральной Азии (Узбекистан) и умер в 1037 году в Иране.



Он с ранних лет проявлял интерес к учёбе, быстро научился читать и уже к десяти годам знал наизусть Коран и был признан хафизом. Ему было двенадцать, когда он приступил к изучению исламского фикха (законотворчества), а уже