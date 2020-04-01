Отец медицины
Имя этого врача известно каждому. Его книги и сегодня входят в ведущие библиотеки мира. Речь пойдёт о враче, знатоке исламских наук, философе и суфии Ибн Сине, или, как называли его в средневековой Европе, Авиценне. Если болезнь определить затруднительно, то не вмешивайся и не торопись. Поистине, или организм возьмёт верх над болезнью, или же болезнь определится. Ибн Сина. «Канон»статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Несомненно, Авиценна является одним из величайших врачей в Исламе и одним из величайших мыслителей и учёных-медиков в истории человечества.
Ибн Сина родился в 980 году нашей эры недалеко от Бухары, в Центральной Азии (Узбекистан) и умер в 1037 году в Иране.
Он с ранних лет проявлял интерес к учёбе, быстро научился читать и уже к десяти годам знал наизусть Коран и был признан хафизом. Ему было двенадцать, когда он приступил к изучению исламского фикха (законотворчества), а уже
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