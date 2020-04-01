Смысл оживления мёртвых
Если задаться вопросом, как же эти люди умерли дважды, когда людям суждено умирать только один раз, то правильнее всего сказать, что так случилось потому, что такова была воля Всевышнего Аллаха.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
17
Что касается оживления тех, кто умер раньше отпущенного срока, то сказано, что такое бывает в двух случаях: во-первых, в качестве наказания для умершего, а во-вторых — в качестве назидания для других людей. К примеру, пророк Узайр (библейский Ездра) عليه السلام был оживлён спустя сто лет после смерти. Такая двукратная смерть служит назиданием для людей и для самих оживлённых. Умерщвление же Всевышним тех, кто отказался принять Его назидание, осуществляется в качестве
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик