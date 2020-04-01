Смысл оживления мёртвых

17

Что касается оживления тех, кто умер раньше отпущенного срока, то сказано, что такое бывает в двух случаях: во-первых, в качестве наказания для умершего, а во-вторых — в качестве назидания для других людей. К примеру, пророк Узайр (библейский Ездра) عليه السلام был оживлён спустя сто лет после смерти. Такая двукратная смерть служит назиданием для людей и для самих оживлённых. Умерщвление же Всевышним тех, кто отказался принять Его назидание, осуществляется в качестве