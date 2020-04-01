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Пробиотики и пребиотики

На рынок или в аптеку? Здоровье человека зависит от того, что он ест, – это утверждение, не требующее доказательств. А то, что проблемы с желудочно-кишечным трактом отражаются на нашем самочувствии, настроении, известно издревле.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Процессы, происходящие в кишечнике человека, можно сравнить с военными действиями. Неслучайно одними из признаков инфекции в организме являются диарея, тошнота и т. д.
И мы вполне можем помочь нашему организму противостоять вирусам, лишь немного изменив питание.

 

Еда или таблетки
О пользе кисломолочных продуктов знают многие, но лишь в XIX веке профессор Илья Мечников дал определение бактериям, что живут в йогурте и кефире и так благотворно действуют

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