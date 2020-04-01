Пробиотики и пребиотики

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Процессы, происходящие в кишечнике человека, можно сравнить с военными действиями. Неслучайно одними из признаков инфекции в организме являются диарея, тошнота и т. д.

И мы вполне можем помочь нашему организму противостоять вирусам, лишь немного изменив питание.

Еда или таблетки

О пользе кисломолочных продуктов знают многие, но лишь в XIX веке профессор Илья Мечников дал определение бактериям, что живут в йогурте и кефире и так благотворно действуют