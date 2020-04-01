Пробиотики и пребиотики
На рынок или в аптеку? Здоровье человека зависит от того, что он ест, – это утверждение, не требующее доказательств. А то, что проблемы с желудочно-кишечным трактом отражаются на нашем самочувствии, настроении, известно издревле.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
11
Процессы, происходящие в кишечнике человека, можно сравнить с военными действиями. Неслучайно одними из признаков инфекции в организме являются диарея, тошнота и т. д.
И мы вполне можем помочь нашему организму противостоять вирусам, лишь немного изменив питание.
Еда или таблетки
О пользе кисломолочных продуктов знают многие, но лишь в XIX веке профессор Илья Мечников дал определение бактериям, что живут в йогурте и кефире и так благотворно действуют
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик