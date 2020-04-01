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Дочери – «жемчужинки» дома

Имам аль-Газали пишет: «Ты знай, что ребёнок дан родителям на хранение. Его чистое сердце является драгоценной жемчужиной, и какой бы узор мы ни высекли на нём, оно принимает его».

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Следовательно, если ребёнку с раннего детства прививать нравственность и часто напоминать, чтобы он  совершал только хорошее, то он, по воле Аллаха ﷻ, обретёт счастье как на этом, так и на том свете. За совершённые им благие деяния вознаграждение получат и родители. Также в книгах пишется, что тому, кто научит ребёнка поминать Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ и читать аяты, Всевышний в Судный день не учинит допрос. 


«Как-то ко мне пришла одна женщина с двумя дочерьми и

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