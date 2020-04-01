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Будущее наших детей

Один из мудрецов сказал: «Быстро заживают раны от ножа, а порез от слова – рана навсегда». Боль телесная проходит уже через несколько дней или месяцев, а раны и следы словесной грубости не видны, но последствия их могут быть намного хуже. Как же отражается грубое отношение взрослых и, в частности, родителей на будущем детей? Насмехательство, устрашение, использование уличного языка, постоянная критика, ругань в присутствии других людей, запугивание – всё это является неприемлемым по отношению к маленькому человеку, только начинающему познавать окружающий его мир и самого себя.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Существует масса исследований, которые подтверждают высокую степень разрушительного воздействия словесной грубости на детей. В частности, доказано, что личности, подвергнувшиеся в детском возрасте любому из видов брани, в два раза больше склонны к депрессии, чем те, кто не столкнулся с подобным к себе отношением. 


Современные исследования говорят и о большем. Благодаря развитию технологий по изучению мозга Марк Тетчер и его коллеги с медицинского факультета Гарвардского

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