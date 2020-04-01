Будущее наших детей

13

Существует масса исследований, которые подтверждают высокую степень разрушительного воздействия словесной грубости на детей. В частности, доказано, что личности, подвергнувшиеся в детском возрасте любому из видов брани, в два раза больше склонны к депрессии, чем те, кто не столкнулся с подобным к себе отношением.



Современные исследования говорят и о большем. Благодаря развитию технологий по изучению мозга Марк Тетчер и его коллеги с медицинского факультета Гарвардского