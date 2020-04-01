COVID-19 vs Islam

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Мощный «тоталитарный» коммунистический режим Китая довольно быстро справился с локализацией болезни, гораздо успешнее, чем сейчас это делают либеральные страны Европы. Но речь сейчас о другом – европейцы, изначально махнувшие рукой на китайские проблемы, оказались теперь по другую сторону границы: уже граждане европейских стран оказываются персонами non grata для въезда на иные территории и на свободное перемещение по миру. Что вызывает сильные психологические противоречия