В надежде на обновление
Старый Мир рухнул. Обломки разлетаются в разные стороны, и пока ещё неизвестно, как сильно и что именно завалит обломками...статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Очевидно, что Мир не будет больше прежним. В этом новом мире кто-то выбирает «повод» – умирать, кто-то находит «повод» – Жить.
Каждый день мы делаем этот шаг, имеем возможность сделать шаг в новое, в новый день, где всё – другое.
Мыть полезно не только руки, но и мозги – каждый день, по мере загрязнения мусорной информацией.
Что показал нам вирус:
1. Всем стало очевидно, что в реальном мире – нет границ
Все границы
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