В надежде на обновление

10

Очевидно, что Мир не будет больше прежним. В этом новом мире кто-то выбирает «повод» – умирать, кто-то находит «повод» – Жить.



Каждый день мы делаем этот шаг, имеем возможность сделать шаг в новое, в новый день, где всё – другое.

Мыть полезно не только руки, но и мозги – каждый день, по мере загрязнения мусорной информацией.

Что показал нам вирус:

1. Всем стало очевидно, что в реальном мире – нет границ

Все границы