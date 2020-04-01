Коронное распотребление общества

16

За минувшие сто лет человек колоссально продвинулся в науке, раскрыл и развил новые возможности своего мозга. А в настоящем времени мы привязали себя к колесу, из которого до последнего месяца, казалось, нет выхода. И тут тихонечко, лёгкими шагами, неизвестно откуда пришёл коронованный вирус.

Встряска сознания

Сложно оценить, насколько сильный стресс испытывает сейчас мировое сообщество, но однозначно – происходит то, что переворачивает умы и