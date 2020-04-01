Коронное распотребление общества
В разные времена существовали разные Homines Sapientes. В прошлом столетии я бы назвала нас «человек читающий». А в этом – «человек потребляющий».статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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За минувшие сто лет человек колоссально продвинулся в науке, раскрыл и развил новые возможности своего мозга. А в настоящем времени мы привязали себя к колесу, из которого до последнего месяца, казалось, нет выхода. И тут тихонечко, лёгкими шагами, неизвестно откуда пришёл коронованный вирус.
Встряска сознания
Сложно оценить, насколько сильный стресс испытывает сейчас мировое сообщество, но однозначно – происходит то, что переворачивает умы и
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