12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоСоциальная

Коронное распотребление общества

В разные времена существовали разные Homines Sapientes. В прошлом столетии я бы назвала нас «человек читающий». А в этом – «человек потребляющий».

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
16

За минувшие сто лет человек колоссально продвинулся в науке, раскрыл и развил новые возможности своего мозга. А в настоящем времени мы привязали себя к колесу, из которого до последнего месяца, казалось, нет выхода. И тут тихонечко, лёгкими шагами, неизвестно откуда пришёл коронованный вирус. 

 

Встряска сознания
Сложно оценить, насколько сильный стресс испытывает сейчас мировое сообщество, но однозначно – происходит то, что переворачивает умы и

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Будущее наших детей

Один из мудрецов сказал: «Быстро заживают раны от ножа, а порез от слова – рана навсегда». Боль телесная

COVID-19 vs Islam

В Исламе приход мутировавшего коронавируса никак не освещён, но частное всегда исходит из общего. Также

Помощь нужна всегда

Последние несколько недель стали настоящим испытанием для всего мирового сообщества. Запреты на поездки,

«Под мужика косит»

В маршрутке, надвинув на лицо капюшон, сидел молодой парнишка, но что-то в его облике показалось странным, и я