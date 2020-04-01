12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоСоциальная

Помощь нужна всегда

Последние несколько недель стали настоящим испытанием для всего мирового сообщества. Запреты на поездки, вынужденная изоляция, проблемы со здоровьем, закрытие мечетей, отмена встреч, семинаров и других мероприятий повлияли на повседневную жизнь мусульман.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
14

По мере того, как коронавирус распространяется по всему миру, исламские благотворительные организации, продовольственные банки и добровольцы прилагают огромные усилия, чтобы помочь пожилым и нуждающимся.
Принадлежа к наиболее уязвимой категории населения, многие пожилые люди вынуждены изолироваться из страха перед коронавирусом. Поэтому в разных странах по всему миру были организованы мобильные группы, доставляющие нуждающимся пакеты с едой.

 

США, Южная

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Будущее наших детей

Один из мудрецов сказал: «Быстро заживают раны от ножа, а порез от слова – рана навсегда». Боль телесная

COVID-19 vs Islam

В Исламе приход мутировавшего коронавируса никак не освещён, но частное всегда исходит из общего. Также

Коронное распотребление общества

В разные времена существовали разные Homines Sapientes. В прошлом столетии я бы назвала нас «человек читающий». А в

«Под мужика косит»

В маршрутке, надвинув на лицо капюшон, сидел молодой парнишка, но что-то в его облике показалось странным, и я