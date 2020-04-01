Помощь нужна всегда
Последние несколько недель стали настоящим испытанием для всего мирового сообщества. Запреты на поездки, вынужденная изоляция, проблемы со здоровьем, закрытие мечетей, отмена встреч, семинаров и других мероприятий повлияли на повседневную жизнь мусульман.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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По мере того, как коронавирус распространяется по всему миру, исламские благотворительные организации, продовольственные банки и добровольцы прилагают огромные усилия, чтобы помочь пожилым и нуждающимся.
Принадлежа к наиболее уязвимой категории населения, многие пожилые люди вынуждены изолироваться из страха перед коронавирусом. Поэтому в разных странах по всему миру были организованы мобильные группы, доставляющие нуждающимся пакеты с едой.
США, Южная
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