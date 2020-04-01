Помощь нужна всегда

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По мере того, как коронавирус распространяется по всему миру, исламские благотворительные организации, продовольственные банки и добровольцы прилагают огромные усилия, чтобы помочь пожилым и нуждающимся.

Принадлежа к наиболее уязвимой категории населения, многие пожилые люди вынуждены изолироваться из страха перед коронавирусом. Поэтому в разных странах по всему миру были организованы мобильные группы, доставляющие нуждающимся пакеты с едой.

США, Южная