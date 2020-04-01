Ответы на вопросы от 1.04.2020 (по Ханафи)
1. – Если муж даст жене, у которой менструальный цикл, одновременно троекратный развод, это один или три развода? 2. – Если спирт пролился на одежду, то его надо смывать проточной водой, пока она не станет прозрачной. А если с ткани при этом сходит краска, то нужно ждать, пока вода не перестанет окрашиваться? 3. – Можно ли совершать витр-намаз сидя? И нужно ли его возмещать, если не совершал ранее? 4. – Можно ли читать вечерний и ночной намазы вслух, совершая его одной, если это помогает сосредоточиться? 5. – В священные ночи, например, 27-го числа месяца Рамадан, в мечети джамаатом (коллективно) совершают тасбих-намаз. Дозволено ли нафиль-намаз (желательный – сунна) совершать джамаатом? 6. – Если человек твёрдо пообещал что-то не делать, но потом всё равно сделал, полагается ли за это ему штраф по шариату? 7. – Если в семье молится только жена, то будет ли ей грех за то, что муж не совершает намаз? 8. – Я хочу совершать намаз дома с мужем, коллективно. Как мне нужно встать рядом с ним: справа, чуть отступив, как мужчины, или как-то по-другому? 9. – Если не получается выучить молитву «Кунут», можно ли совершать витр-намаз без неё? 10. – Я болею уже несколько лет, энергии очень мало, тяжело чем-либо заниматься. Насколько должен быть болен человек, чтобы с него была снята обязанность посещения мечети? 11. – Как правильно делать суджуд-тиляват (земной поклон при чтении определённых аятов Корана)? Нужно ли встать, если читал сидя? Нужно ли поднимать руки и делать такбир? Нужно ли садиться после и давать салам в конце?статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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1. – Если муж даст жене, у которой менструальный цикл, одновременно троекратный развод, это один или три развода?
– Великий ханафитский учёный Мухаммад Амин ибн Умар ибн Абидин на данный вопрос ответил следующим образом: «Хвала Всевышнему Аллаху! В этом случае получается три развода, и жена не будет дозволена мужу, пока не выйдет замуж за другого, как об этом говорит Священный Коран. И нет разницы, есть у неё менструальный цикл или нет.
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