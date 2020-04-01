Ответы на вопросы от 1.04.2020 (по Ханафи)

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1. – Если муж даст жене, у которой менструальный цикл, одновременно троекратный развод, это один или три развода?

– Великий ханафитский учёный Мухаммад Амин ибн Умар ибн Абидин на данный вопрос ответил следующим образом: «Хвала Всевышнему Аллаху! В этом случае получается три развода, и жена не будет дозволена мужу, пока не выйдет замуж за другого, как об этом говорит Священный Коран. И нет разницы, есть у неё менструальный цикл или нет.

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