Ради людей
Уже много лет между Региональным духовным управлением мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России и ГУФСИН России по Пермскому краю действует соглашение о сотрудничестве.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Представители РДУМ ПК посещают исправительные учреждения, беседуют с осуждёнными, наставляя их на путь исправления, проводят лекции для сотрудников ГУФСИН и студентов института. Ежегодно это соглашение продлевается.
16 марта помощник председателя РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, член Общественного совета при ГУФСИН России по Пермскому краю Абдулькарим-хазрат Миндубаев, имам-хатыб мечети села Кояново Нурмухаммад-хазрат Алапанов и представитель газеты «Ас-салам»
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