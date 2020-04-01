Ради людей

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Представители РДУМ ПК посещают исправительные учреждения, беседуют с осуждёнными, наставляя их на путь исправления, проводят лекции для сотрудников ГУФСИН и студентов института. Ежегодно это соглашение продлевается.



16 марта помощник председателя РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, член Общественного совета при ГУФСИН России по Пермскому краю Абдулькарим-хазрат Миндубаев, имам-хатыб мечети села Кояново Нурмухаммад-хазрат Алапанов и представитель газеты «Ас-салам»