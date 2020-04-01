Духовная жизнь регионов
В каждом номере нашей газеты в рубрике «Регионы» мы рассказываем о жизни мусульман в разных уголках нашей страны. Сегодня представим дайджест по регионам.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Местная мусульманская религиозная группа «Нур» города Подольска отпраздновала своё 15-летие
14 марта состоялось мероприятие, посвящённое 15-летию мечети «Нур» (Местная мусульманская религиозная группа – приход «Нур» г. Подольска Московской области), а также памяти Разыи-ханум, всеми уважаемой остабикэ города Подольска.
Председатель общины Ришат Сайфутдинов поблагодарил многонациональную общину за братскую атмосферу и поддержку, а также
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