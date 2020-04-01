Духовная жизнь регионов

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Местная мусульманская религиозная группа «Нур» города Подольска отпраздновала своё 15-летие

14 марта состоялось мероприятие, посвящённое 15-летию мечети «Нур» (Местная мусульманская религиозная группа – приход «Нур» г. Подольска Московской области), а также памяти Разыи-ханум, всеми уважаемой остабикэ города Подольска.



Председатель общины Ришат Сайфутдинов поблагодарил многонациональную общину за братскую атмосферу и поддержку, а также