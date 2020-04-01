Нужна ли романтика в семье?
Начало… Первый мужчина, первая женщина, первая любовь, первая страсть, первые романтические отношения, первая ошибка, покаяние, великое переселение, долгая разлука, ожидание, долгожданная встреча, новые суровые условия жизни, первые дети, родительская любовь, внуки, правнуки... Краткая история наших прародителей пророка Адама عليه السلام и Евы (Хавы).статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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А как начиналась их love story? Они познакомились в Раю, в самом прекрасном месте, в самой романтичной обстановке, их окружала неописуемая красота, умиротворение, у них не было никаких проблем, переживаний и было всё, что только можно себе представить. В таких райских условиях формировались первые взаимоотношения между мужем и женой. Эта память о чувстве полного счастья и гармонии отложилась у людей на генном уровне и, передаваясь из поколения в поколение всему роду человеческому, дошла до
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