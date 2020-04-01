Нужна ли романтика в семье?

13

А как начиналась их love story? Они познакомились в Раю, в самом прекрасном месте, в самой романтичной обстановке, их окружала неописуемая красота, умиротворение, у них не было никаких проблем, переживаний и было всё, что только можно себе представить. В таких райских условиях формировались первые взаимоотношения между мужем и женой. Эта память о чувстве полного счастья и гармонии отложилась у людей на генном уровне и, передаваясь из поколения в поколение всему роду человеческому, дошла до