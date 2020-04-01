Пришествие Даджаля (Антихриста)
Большие признаки наступления Судного дня В сборнике хадисов аль-Бухари приводится хадис Пророка ﷺ от Анаса ибну Малика رضي الله عنه: «Не было ни одного пророка, который бы не предупреждал свою умму (общину) об опасности одноглазого лжеца. Воистину, этот лжец одноглазый (уродлив), а ваш Господь не является таковым (не имеет недостатков). И между его глазами будет написано ‘‘кяфир’’ (неверный)».статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Даджаль (с арабского – «обманщик», «шарлатан») – это человек из еврейского народа, у него не будет детей и он появится перед наступлением Конца света в местности Хорасан (историческая область восточной части Ирана).
По другой версии, он объявится в Исфахане (третий по величине город Ирана, расположенный на берегу реки Заянде). О себе он даст знать на пути между Шамом (территория, включающая в себя такие современные государства, как Сирия, Иордания,
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