Подготовка к благословенному месяцу Рамадан

35

1. Искреннее покаяние

Страждущему обрести все блага Рамадана необходимо искренне покаяться, чтобы очиститься от всех грехов и начать этот месяц поста с чистого листа. Чтобы это покаяние было принято Господом, необходимо иметь твёрдое намерение впредь не возвращаться к греховным поступкам. Когда верующий начнёт свой пост, покаявшись, то его начало станет хорошим и благодатным.

2. Мольба ко Всевышнему

Когда приближается Рамадан,