Подготовка к благословенному месяцу Рамадан
Мусульмане всего мира с нетерпением ожидают наступления месяца Рамадан, который является месяцем милости и прощения. И чтобы ничего не упустить, необходимо к посту в этом месяце готовиться заранее. Предлагаем вниманию читателей пять основных действий.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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1. Искреннее покаяние
Страждущему обрести все блага Рамадана необходимо искренне покаяться, чтобы очиститься от всех грехов и начать этот месяц поста с чистого листа. Чтобы это покаяние было принято Господом, необходимо иметь твёрдое намерение впредь не возвращаться к греховным поступкам. Когда верующий начнёт свой пост, покаявшись, то его начало станет хорошим и благодатным.
2. Мольба ко Всевышнему
Когда приближается Рамадан,
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