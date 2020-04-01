Ночь Бараат

15

Бараат означает – «непричастность», «полное отделение»: в эту ночь людей с плохими деяниями полностью отделяют (отлучают) от Рая, а людей с хорошими деяниями – от адского огня.



Эту ночь ещё называют «ночью прощения» – из-за хадиса, в котором говорится: «Поистине, Всевышний Аллах обращается в ночь середины месяца Шабан к Своим рабам и прощает всех обитателей земли, кроме многобожника и человека, который поссорился со своим братом или держит в сердце