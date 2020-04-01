Ночь Бараат
Самое значимое событие месяца Шабан – это ночь, которая называется Лейлат уль-Бараат. Приходится она на ночь с 15-го на 16-е число этого месяца (по некоторым данным – с 14-го на 15-е). Существует множество хадисов, где говорится о её достоинстве.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Бараат означает – «непричастность», «полное отделение»: в эту ночь людей с плохими деяниями полностью отделяют (отлучают) от Рая, а людей с хорошими деяниями – от адского огня.
Эту ночь ещё называют «ночью прощения» – из-за хадиса, в котором говорится: «Поистине, Всевышний Аллах обращается в ночь середины месяца Шабан к Своим рабам и прощает всех обитателей земли, кроме многобожника и человека, который поссорился со своим братом или держит в сердце
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