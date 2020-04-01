Жизнь такая, какой её видишь ты
Если ты агрессивный и встал сегодня не с той ноги (а может, вставать «не с той ноги» стало для тебя уже совсем привычным делом), то никаких сомнений, что тебя обязательно заденет плечом прохожий или посмотрит косо кто-то «из своих», нет. Тебя обязательно вокруг все будут обсуждать и непременно – осуждать. Одарит своим ароматным «подарком» летевшая по небу птичка. Мяукнет так злобно соседский котёнок... И все мировые политики затеют против тебя свой грязный заговор.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Если же ты унылый и вечно в себе сомневающийся, то нет никаких сомнений, что ты будешь прокручивать в голове миллионы мыслей о том, что сказали тебе знакомые (друзья, родственники, коллеги). И изъедать себя тревогой и страхом. И почему же вон та незнакомая бабушка сейчас посмотрела назад? Наверняка в тебе что-то не так. И те вон шушукаются и смотрят в твою сторону. Нет в жизни нормальных людей, весь мир – против тебя. Жизнь вокруг такого человека такая же унылая и тревожная.
Если
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