Жизнь такая, какой её видишь ты

13

Если же ты унылый и вечно в себе сомневающийся, то нет никаких сомнений, что ты будешь прокручивать в голове миллионы мыслей о том, что сказали тебе знакомые (друзья, родственники, коллеги). И изъедать себя тревогой и страхом. И почему же вон та незнакомая бабушка сейчас посмотрела назад? Наверняка в тебе что-то не так. И те вон шушукаются и смотрят в твою сторону. Нет в жизни нормальных людей, весь мир – против тебя. Жизнь вокруг такого человека такая же унылая и тревожная.



Если