12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяПсихология отношений

5 способов избежать эмоционального выгорания

Всё чаще в последнее время можно услышать фразу: «Как же я устал, у меня эмоциональное выгорание!» И действительно, на просторах Интернета и в соцсетях психологи много пишут об этом явлении в нашем обществе. Но на самом деле эмоциональное выгорание – не тренд наших дней. Ещё в 1974 году такой термин ввёл в психологию американский врач Герберт Фрейденберг. В своей практике, наблюдая у некоторых из пациентов нарастающее эмоциональное истощение, он обнаружил, что люди, у которых наблюдается эмоциональное выгорание, преимущественно эмпаты.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
22

Вы глубоко чувствуете эмоции других людей? Принимаете близко к сердцу чужую печаль или счастье? Если так, то вы, скорее всего, и есть эмпат.


По большей части быть эмпатом – это здорово. Это позволяет нам лучше понимать окружающих и создавать самые искренние дружеские отношения. Однако есть и «побочные эффекты» этой особенности характера. Такие люди часто чувствуют себя подавленными и обескураженными, угнетёнными эмоциями, которые они постоянно испытывают. Когда вы

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Нужна ли романтика в семье?

Начало… Первый мужчина, первая женщина, первая любовь, первая страсть, первые романтические отношения,

Жизнь такая, какой её видишь ты

Если ты агрессивный и встал сегодня не с той ноги (а может, вставать «не с той ноги» стало для тебя уже совсем

Сам себе психолог

Апатия Зачастую, когда человек попадает в экстремальную ситуацию, это оказывается для него настолько

Какая она – хорошая жена?

По всей России, да и во всём мире, к имамам мечетей, проповедникам или психологам обращаются женщины с