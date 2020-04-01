5 способов избежать эмоционального выгорания

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Вы глубоко чувствуете эмоции других людей? Принимаете близко к сердцу чужую печаль или счастье? Если так, то вы, скорее всего, и есть эмпат.



По большей части быть эмпатом – это здорово. Это позволяет нам лучше понимать окружающих и создавать самые искренние дружеские отношения. Однако есть и «побочные эффекты» этой особенности характера. Такие люди часто чувствуют себя подавленными и обескураженными, угнетёнными эмоциями, которые они постоянно испытывают. Когда вы