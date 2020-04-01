5 способов избежать эмоционального выгорания
Всё чаще в последнее время можно услышать фразу: «Как же я устал, у меня эмоциональное выгорание!» И действительно, на просторах Интернета и в соцсетях психологи много пишут об этом явлении в нашем обществе. Но на самом деле эмоциональное выгорание – не тренд наших дней. Ещё в 1974 году такой термин ввёл в психологию американский врач Герберт Фрейденберг. В своей практике, наблюдая у некоторых из пациентов нарастающее эмоциональное истощение, он обнаружил, что люди, у которых наблюдается эмоциональное выгорание, преимущественно эмпаты.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Вы глубоко чувствуете эмоции других людей? Принимаете близко к сердцу чужую печаль или счастье? Если так, то вы, скорее всего, и есть эмпат.
По большей части быть эмпатом – это здорово. Это позволяет нам лучше понимать окружающих и создавать самые искренние дружеские отношения. Однако есть и «побочные эффекты» этой особенности характера. Такие люди часто чувствуют себя подавленными и обескураженными, угнетёнными эмоциями, которые они постоянно испытывают. Когда вы
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