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Жизнь, прожитая не зря

Трагические события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов оставили неизгладимый след в истории человечества и памяти нашего народа. Сплотившись, наши мужественные предки противостояли врагу в ожесточённой схватке и одержали по-настоящему Великую Победу. Жизнь идёт своим чередом, и героев, защищавших нашу Родину, остаётся с каждым днём всё меньше. Тем ценнее любое возможное общение с ними. Сегодня мы расскажем вам об одном из них.

статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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– Уважаемый Хаким Исмаилович, редакция газеты «Ас-салам» и все наши читатели поздравляют вас с наступающим днём рождения и желают вам долгих лет жизни, благополучия, счастья в обоих мирах. Пусть Всевышний примет все ваши благие деяния и вознаградит вас. Также поздравляем вас с наступающим 75-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы рады видеть вас в добром здравии и хорошем настроении. Поделитесь, пожалуйста, своим рецептом долголетия.


– Спасибо

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