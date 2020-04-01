Жизнь, прожитая не зря

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– Уважаемый Хаким Исмаилович, редакция газеты «Ас-салам» и все наши читатели поздравляют вас с наступающим днём рождения и желают вам долгих лет жизни, благополучия, счастья в обоих мирах. Пусть Всевышний примет все ваши благие деяния и вознаградит вас. Также поздравляем вас с наступающим 75-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы рады видеть вас в добром здравии и хорошем настроении. Поделитесь, пожалуйста, своим рецептом долголетия.



– Спасибо