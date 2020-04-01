По секрету всему свету, или Как не получить срок за болтовню
Две бабульки у подъезда, обсуждающие проходящих мимо соседей, – это часть пейзажа, местный колорит. Но подобное обсуждение в Сети, а уж тем более распространение непроверенной, а то и недостоверной информации может преследоваться по закону. Итак, разберёмся, кто, за что и как ответит.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Распространение заведомо ложной или недостоверной информации карается ст. 128.1 УК РФ и называется клеветой.
Но тут важно понимать, что клевета и оскорбление – это совершенно разные понятия. Сказать, что Мартын взял взятку, – клевета; назвать того же Мартына лжецом, взяточником – оскорбление. Клевета – это уголовное деяние, а за оскорбление предусмотрено административное наказание, но так было не всегда…
Некоторое время назад в Уголовном кодексе
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