По секрету всему свету, или Как не получить срок за болтовню

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Распространение заведомо ложной или недостоверной информации карается ст. 128.1 УК РФ и называется клеветой.



Но тут важно понимать, что клевета и оскорбление – это совершенно разные понятия. Сказать, что Мартын взял взятку, – клевета; назвать того же Мартына лжецом, взяточником – оскорбление. Клевета – это уголовное деяние, а за оскорбление предусмотрено административное наказание, но так было не всегда…



Некоторое время назад в Уголовном кодексе