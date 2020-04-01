Порочность лжи и обмана

12

Ложь – низкий поступок, совершаемый человеком либо из страха, либо по причине его подлости. Ложь исходит от сердца – колеблющегося, боящегося что-то потерять или получить нежелаемое. Но, солгав, человек не перестаёт пребывать в страхе, так как его боязнь усиливается из опасения, что его ложь может раскрыться и это обернётся для него ещё большим позором и унижением. Одна ложь влечёт за собой другую, и так по цепочке. И по этой причине Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, правда