Порочность лжи и обмана
Человек не идеальное существо, поэтому, помимо положительных качеств, он имеет и многие отрицательные. Наиболее порочными из них являются лживость и стремление обманывать себе подобных.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ложь – низкий поступок, совершаемый человеком либо из страха, либо по причине его подлости. Ложь исходит от сердца – колеблющегося, боящегося что-то потерять или получить нежелаемое. Но, солгав, человек не перестаёт пребывать в страхе, так как его боязнь усиливается из опасения, что его ложь может раскрыться и это обернётся для него ещё большим позором и унижением. Одна ложь влечёт за собой другую, и так по цепочке. И по этой причине Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, правда
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