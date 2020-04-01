Ревность душит
– Я не так давно женился, моя жена очень красивая и умная девушка. Она привлекла меня своим добрым нравом, открытостью и умением слушать. Но эти же качества стали причиной и наших ссор. Я ревную её, и мне сложно сохранить спокойствие. Потом, обдумав всё, понимаю, что не в чем упрекнуть её, но, видя на её лице улыбку, обращённую к кому-либо, я начинаю злиться. Как мне побороть себя? Камиль Г., Москвастатья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ответ психолога:
– Очень хорошо, что вы обратили внимание на данную проблему, поскольку от её своевременного решения будет напрямую зависеть будущее вашей семьи. Вам нужно понять причину вашей ревности и её последствия во взаимоотношениях. Причина, скорее всего, в вашей неуверенности и в страхе, что кто-то другой может понравиться вашей жене. Но осложнение в том, что ваша жена может истолковывать вашу ревность как недоверие к ней, и это может серьёзно её задеть.
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