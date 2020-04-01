Ревность душит

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Ответ психолога:

– Очень хорошо, что вы обратили внимание на данную проблему, поскольку от её своевременного решения будет напрямую зависеть будущее вашей семьи. Вам нужно понять причину вашей ревности и её последствия во взаимоотношениях. Причина, скорее всего, в вашей неуверенности и в страхе, что кто-то другой может понравиться вашей жене. Но осложнение в том, что ваша жена может истолковывать вашу ревность как недоверие к ней, и это может серьёзно её задеть.