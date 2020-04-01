Хочу опять почувствовать себя матерью
– Год назад умерла моя единственная дочь. Я понимаю, что всё происходит по воле Всевышнего, и не ропщу, но пустоту в сердце так сложно заполнить. Побывав однажды в детском доме, я поняла, что очень хочу удочерить девочку. Хочу опять почувствовать себя матерью. Но меня беспокоят два вопроса: будет ли этот ребёнок моим перед Всевышним и не является ли моё желание только попыткой заполнить пустоту в сердце? Залина О., Волгоградстатья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Ответ богослова:
– Наша жизнь состоит из различных мгновений: радости и удовлетворения, горести и сожаления. Но во всём мы обязаны видеть божественный почерк предопределения судьбы.
Для начала следует напомнить, что Посланник Аллаха ﷺ по собственному опыту знал, что такое смерть ребёнка. Более того, он похоронил почти всех своих детей, точнее, из семерых детей его пережила лишь Фатима رضي الله عنها. Сыновья Касим, Ибрахим, Абдулла (Тахир, Таййиб) – все
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