Хочу опять почувствовать себя матерью

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Ответ богослова:

– Наша жизнь состоит из различных мгновений: радости и удовлетворения, горести и сожаления. Но во всём мы обязаны видеть божественный почерк предопределения судьбы.



Для начала следует напомнить, что Посланник Аллаха ﷺ по собственному опыту знал, что такое смерть ребёнка. Более того, он похоронил почти всех своих детей, точнее, из семерых детей его пережила лишь Фатима رضي الله عنها. Сыновья Касим, Ибрахим, Абдулла (Тахир, Таййиб) – все