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Не очень-то приятное зрелище, более того, хочется как-то подальше быть от девушки, которая явно «под мужика косит».



Спустя неделю, тоже в маршрутке, напротив садится девушка с точно такими же манерами: ноги расставлены, плечи как будто не умещаются в футболку, правда, волосы длинные. Верно говорят, что стоит сказать: не думай о слонах, так именно только о них и начинаешь думать, более того, везде замечать. Поэтому через некоторое время навстречу мне шла ещё одна маскулинная