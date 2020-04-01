«Под мужика косит»
В маршрутке, надвинув на лицо капюшон, сидел молодой парнишка, но что-то в его облике показалось странным, и я пригляделась. Он оказался ею. То есть девушкой, которая широко по-мужски расставила ноги, плечи приподняла так, как если бы только что делала упражнения со штангой, и причёска оказалась короткой, под парня.статья опубликована в номере: 7 (596) / от 01 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Не очень-то приятное зрелище, более того, хочется как-то подальше быть от девушки, которая явно «под мужика косит».
Спустя неделю, тоже в маршрутке, напротив садится девушка с точно такими же манерами: ноги расставлены, плечи как будто не умещаются в футболку, правда, волосы длинные. Верно говорят, что стоит сказать: не думай о слонах, так именно только о них и начинаешь думать, более того, везде замечать. Поэтому через некоторое время навстречу мне шла ещё одна маскулинная
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